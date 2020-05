Continua l’instabilità sulla penisola. Infatti il meteo di questa domenica sarà condizionato da temporali sparsi e qualche schiarita sul settore tirrenico.

Non si arresta l’azione del ciclone sulla penisola. Infatti anche durante questa domenica continueranno a verificarsi temporali su gran parte della penisola. Sarà quindi una giornata con frequenti rovesci e temporali che toccheranno per prima l’Emilia Romagna, per poi scendere sulle regioni del sud. Infatti con l’evolversi della giornata le precipitazioni si sposteranno in Puglia, per poi arrivare fino alla Sicilia settentrionale.

Il tempo però risulterà inaffidabile su tutta la penisola, con le precipitazioni che potrebbero verificarsi ovunque e coglieranno di sorpresa diverse regioni. Le temperature rimarranno stabili su tutta la penisola, e segneranno una domenica dal clima incerto. Infatti già dal mattino sarà molto fresco, mentre in serata avremo un lieve calo dei valori termici. Andiamo quindi a vedere che situazione avremo sulla penisola.

Meteo, domenica incerta: temporali sparsi sulla penisola

Come abbiamo ampiamente anticipato sarà quindi una domenica segnata dal tempo incerto. Le precipitazioni continueranno a cadere sulla penisola, specialmente nelle zone interne. Al mattino le piogge colpiranno specialmente il versante adriatico, mentre invece i maggiori miglioramenti li troveremo in Toscana. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un mattino segnato da molte nubi e da residue piogge che colpiranno soprattutto le zone interne della Lombardia. Situazione in miglioramento con l’evolversi della giornata sulle regioni di Nord-Ovest, mentre invece cresceranno le velature sul Triveneto. Le temperature risulteranno stabili, con massime tra i 20 ed i 24 gradi.

Situazione più complesso al Centro Italia dove le piogge la faranno da protagonista specialmente sull’Emilia Romagna. Ampie schiarite invece in Toscana, mentre nel pomeriggio note di instabilità colpiranno le zone interne del Centro, con piogge e stese sull’arco alpenninico. Anche qui le temperature saranno stazionarie, con massime tra i 20 ed i 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continueranno le piogge su alcune regioni. Infatti le precipitazioni segneranno la domenica in Puglia e sulla Calabria Ionica. Altrove invece troveremo ampie schiarite, specialemente sulle regioni tirreniche. Anche sulle regioni meridionali le temperature saranno stabili, con massime tra i 20 ed i 24 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo Italiano, CLICCA QUI !