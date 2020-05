Mara Venier, regina della domenica pomeriggio con il suo programma Domenica In, annuncia in diretta un brutto incidente

Consueto collegamento alle 14:00 con Domenica In, ma questa volta Mara Venier appare preoccupata. Non il solito spirito, non la solita ilarità, ma deve dare l’annuncio di un incidente avuto poco prima di entrare in diretta. “Sono caduta per le scale, ho avuto una forte botta alla testa”, annuncia la conduttrice reginetta della domenica pomeriggio di RAI 1.

“Credo di avere una frattura al piede” e mostra il piede completamente fasciato. “È intervenuta la dottoressa, ma ho già chiamato il mio ortopedico”, ha dichiarato.

