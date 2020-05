Dopo le comunicazioni dei giorni scorsi, alla fine la Grecia riapre le frontiere all’Italia dal 15 giugno, ma con limitazioni: test per chi arriva dal nord

La Grecia fa dietrofront. Dopo le comunicazioni dei giorni scorsi, che vedevano l’Italia esclusa dai paesi ammessi, arriva la riapertura. Dal 15 giugno, anche gli italiani potranno volare verso gli aeroporti di Atene e Salonicco, ma ci sono alcune limitazioni. Se il volo proviene da una regione a rischio (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) i passeggeri verranno sottoposti a test all’arrivo.

Se questi risultano negativi, i passeggeri dovranno mettersi in quarantena per 7 giorni. In caso di positività, invece, la quarantena sarà di 14 giorni. Per quanto riguarda i voli internazionali fuori dall’Ue, si potrà atterrare esclusivamente ad Atene, con test e quarantena obbligatoria. Dal 1 luglio, invece, si potrà atterrare in tutti gli aeroporti della Grecia, con test occasionali e quarantena non imposta.

Grecia, riapertura “condizionata” all’Italia: la reazione di Zaia

Dal 15 giugno, gli italiani potranno andare in Grecia. È questa la decisione comunicata dall’ambasciata greca, a solo qualche giorno dall’iniziale divieto. Questa riapertura, però, sarà “condizionata”: per i cittadini delle regioni a rischio, ci sarà l’obbligo di test e quarantena. Una scelta parecchio discutibile per Luca Zaia, governatore del Veneto. “È una cosa allucinante, i nostri turisti vanno molto spesso in Grecia“.

Il Veneto rientra tra le regioni a rischio (insieme a Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna), il che costringerà i residenti a dover sottostare a determinate condizioni per andare in Grecia. “I veneti non ci andranno più” avverte Zaia: “È bene che i loro operatori turistici lo sappiano“.

