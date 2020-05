Nainggolan, terribile lutto per il calciatore. Dopo le prime indiscrezioni giunte dall’estero, è arrivata la conferma direttamente dall’atleta via social: “Non riesco a crederci”.

Terribile lutto per Radja Nainggolan: è morta la nipote in Belgio dopo una lunga battaglia contro il cancro. A confermarlo, dopo le notizie giunte dall’estero, è stato lo stesso calciatore. L’atleta ha infatti salutato la giovane ragazza con un toccante messaggio via Instagram.

Ecco quanto postato: “Tesoro caro, ci mancherai a tutti… ai bambini, al papà, alle sorelle a tutti… non riesco ancora a credere che vai via così giovane. Vai dalla mamma e dalle un grosso abbraccio, lei ti proteggerà ulteriormente. Ci mancherai”.

Un incubo lungo e soffocante per il calciatore del Cagliari. Perché Nainggolan, come ormai noto, ha già dovuto fare i conti con questa terribile malattia in famiglia, dal momento che alla moglie è stato diagnosticato un tumore al seno lo scorso anno. La donna, operata nel 2019 a Milano, fortunatamente sta bene meglio.

Una dimostrazione l’ha fornita la stessa signora Nainggolan sempre via social, dove ha esibito un fisico da invidia e anche una chioma splendidamente rinata dopo l’inevitabile caduta iniziale: “Ecco come il mio fisico ha reagito ma sopratutto è cambiato in questi 2 mesi, nonostante le cure… -4”, ha scritto alcuni giorni fa.

Ma non ha perso occasione anche per mandare un messaggio di incoraggiamento e soprattutto lanciare una frecciata: “Nella vita non bisogna mai rassegnarsi… Chiunque può arrendersi, è la cosa più semplice del mondo, ma resistere quando tutti gli altri si aspettano di vederti cadere a pezzi, questa è la vera forza…. si, forza e determinazione…”.