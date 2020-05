Sulla spiaggia di Durdle Door, in Inghilterra, quattro persone si sono ferite dopo essersi tuffate da uno scoglio di oltre 20 metri

Sulla spiaggia di Durdle Door, nel Dorset, in Inghilterra, quattro persone si sono ferita gravemente dopo un tuffo da una scogliera alta oltre 20 metri. Gli incidenti sono avvenuti tra le 16 e le 17 e la spiaggia, in seguito a ciò, è stata chiusa ed i turisti poi allontanati. In aiuto sono arrivati due elisoccorsi oltre alla polizia che, intanto, ha comunicato la chiusura del luogo di balneazione anche per i prossimi giorni.

Durdle Door, le condizioni dei feriti

Una delle vittime è in gravi condizioni, un altro ha “solo” la caviglia rotta ed è stato soccorso sul posto dell’incidente. Degli altri due non si conoscono le condizioni.

Intanto, visto il diffondersi veloce dei video della scena, l’indignazione sul web non ha esitato a manifestarsi.

Il conduttore televisivo inglese, Piers Morgan, ha commentato in modo secco e duro: “Gli sciocchi che si gettano dagli scogli nel mare e centinaia di persone ammassate come delle sardine”.

