Diletta Leotta è già prontissima per il campionato di Serie A, come dimostra la foto da poco scattata e pubblicata sui social.

Quello di Diletta Leotta è uno dei nomi più cercati e chiacchierati in tutta Italia. La bellissima conduttrice è tra i vips più in auge del Paese, e da molto tempo anche uno dei profili Instagram più seguiti in Italia. La sua carriera nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento è iniziata negli studi di Sky Sport, dove Diletta ha cominciato a fari le ossa e un nome come giornalista di SkySport24.

Data la sua bellezza incontrastata e la sua bravura difficile da imitare, la ragazza di origini siciliane è diventata il volto della Serie B su Sky Sport. Negli ultimi anni poi è praticamente il perno della piattaforma DAZN del gruppo Perform. Ogni volta che c’è una gara di Serie A, è lei ad essere mandata sul campo e a fare le interviste nelle ore successive con Dilettagol.

LEGGI ANCHE —> Italiani armati, Pasticceria Corbo si difende durante protesta – VIDEO

Diletta Leotta gioca a biliardino, il vestitino è strettissimo – FOTO

Anche per questo la ragazza non vede l’ora che il campionato di Serie A riprenda e si sta già allenando. Come giocatrice di biliardino però. Nella foto appena pubblicata la vediamo sportiva come sempre. La didascalia scritta da lei: “Un cross perfetto con il contagiri la mette in mezzo dove il centravanti anticipa tutti ed è GOOOOLLL!”.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta pronta per la Serie A: completo aderente e trasparente – FOTO