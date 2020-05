Delitto di Arce, è morto oggi Guglielmo Mollicone: la figlia Serena uccisa 19 anni fa in un bosco attende ancora gustizia



Delitto di Arce, oggi un nuovo triste capitolo per la famiglia. È morto Guglielmo Mollicone, il papà di Serena che fu trovata uccisa in un bosco per un tragico gioco del destino 19 anni fa. Era il 1° giugno 2001 e da allora il padre aveva lottato con tutte le forze per arrivare alla verità.

Gugliemo Mollicone era stato colpito da un grave infarto lo scorso mese di novembre, a pochi giorni dall’apertura del processo contro 5 imputati. L’udienza preliminare in realtà era stata rinviata al 15 gennaio e successivamente al il 27 febbraio il pm aveva chiesto il rinvio a giudizio. Ma pende ancora la decisione del giudice per l’udienza preliminare, che per ora non si è pronunciato causa il lockdown che ha bloccato tutto.

Guglielmo aspettava ancora di conoscere la verità, ma era già in un letto di ospedale a lottare tra la vita e la morte. Era stato trasportato urgentemente presso l’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone ma la situazione clinica era già apparsa fortemente compromessa. Era stato ricoverato nel reparto di rianimazione a seguito di un arresto cardiocircolatorio e nonostante il supporto della famiglia si è spento. Proprio la famiglia oggi ha dato l’annuncio, chiedendo al contempo rispetto del comprensibile dolore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Omicidio Roma: ex guardia giurata uccide la moglie e si suicida

Delitto di Arce, sotto accusa c’è l’ex comandante dei carabinieri locali

Delitto di Arce: Guglielmo Mollicone dopo l’infarto aveva anche ricevuto la visita dei carabinieri che si sono anche costituiti parte civile nel processo sulla morte di Serena. Perché alla fine, dopo anni di indagini e di false piste, alla fine c’è proprio un membro dell’Arma come principale indiziato. Si tratta del maresciallo Franco Mottola, ex comandante della stazione dei carabinieri di Arce, E con lui anche la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale e dell’appuntato Francesco Suprano. Sono tutti accusati di concorso in omicidio.

Secondo la Procura di Cassino, Serena sarebbe morta dopo essere stata spinta contro una porta dentro la caserma dei carabinieri di Arce. Alla base potrebbe esserci stato un litigio con il figlio di Mottola, Marco. La perizia medico-legale ha indicato una via. La compatibilità tra lo sfondamento della porta dell’alloggio della caserma dei carabinieri di Arce e la frattura al cranio riportata dalla 18enne. Inoltre, come aveva illustrato il procuratore di Cassino, Luciano d’Emmanuele, c’erano altri elemento. “La compatibilità tra i microframmenti rinvenuti sul nastro adesivo che avvolgeva il capo della vittima e il legno della porta, così come con il coperchio di una caldaia della caserma”.

Dopo la morte, in base alla perizia dei Ris, il corpo fu spostato nel boschetto dell’Anitrella dove è stato trovato. Aveva mani e piedi legati dal nastro adesivo, una busta di plastica in testa. Due anni dopo il delitto fu arrestato un carrozziere, Carmine Belli, prosciolto nel 2006 da ogni accusa in Cassazione. In più nel 2008 c’era stato il suicidio del carabiniere Santino Tuzi che si uccise sparandosi nella sua auto prima di essere ascoltato dagli inquirenti. Adesso tutti aspettrano di conoscere la verità e una sentenza.