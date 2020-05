Il bollettino del 31 maggio pubblicato dalla Protezione Civile, con tutti i numeri del Covid-19 in Italia: in discesa il numero dei contagi e dei morti

Sono stati da poco pubblicati dalla Protezione Civile i numeri sulla situazione del Covid-19 in Italia, nel bollettino del 31 maggio. Il numero dei contagi è in calo, visto che i nuovi casi positivi sono in tutto 355. In diminuzione rispetto a ieri anche i morti, che oggi sono 75, mentre continuano a salire stabilmente il totale dei guariti, 1.874 nelle ultime 24 ore. Per effetto di questi numeri, le persone attualmente positive nel nostro Paese sono 42.075, -1.616.

