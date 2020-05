Il coronavirus, da un punto di vista clinico, non esisterebbe più. A riferirlo in diretta è Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Ecco quanto sostiene il medico.

“Il coronavirus, da un punto di vista clinico, non esiste più”. Parole forti, roboanti, pronunciate direttamente da un veterano dell’ambito sanitario: ovvero il professor Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Coronavirus, il dottor Zangrillo: “Non esiste più”

Intervenuto in diretta su Rai 3, il medico si è infatti pronunciato sull’evoluzione della pandemia. E a sua detta ci sarebbero anche dei dati tangibili che dimostrerebbero tale teoria: “Questa tesi – riferisce – è stata confermata da più esperti, come il professor Clementi o anche il professor Silvestri. Effettivamente, dalle varie osservazione, si è visto che i tamponi eseguiti negli ultimi giorni hanno una carica virale infinitesimale rispetto a quelli eseguiti all’incirca un mese fa sui vari pazienti”.

Motivo per cui il docente chiede di tornare quasi alla normalità in questa fase 2: “Continuare a terrorizzare il Paese – continua – è un qualcosa di cui qualcuno dovrebbe assumersi le proprie responsabilità. I dati degli ultimi tre mesi fanno capire che la direzione intrapresa è quella giusta. Si ritorni a una vita normale, anche perché questo virus dovrebbe scomparire per sempre proprio come avvenne con la Sars”.

Potrebbe interessarti anche —-> Covid-19, nuove linee guida dell’Oms per eventi all’aperto e raduni di massa

Una situazione che non riguarderebbe soltanto il Centro e Sud Italia, ma potenzialmente anche lo stesso Nord e soprattutto la Lombardia: “Il nostro pronto soccorso e le nostre terapie intensive – riferisce Zangrillo a tal proposito – infatti sono vuote. Il virus, dal punto di vista strettamente, clinico non esiste più e metto la firma su ciò che dico”, conclude il docente.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24