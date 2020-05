Avellino: il sindaco Gianluca Festa ripreso mentre partecipa al maxi-assembramento. Tra cori e selfie, il sindaco era in mezzo a centinaia di ragazzi.

Avellino: il sindaco Gianluca Festa ripreso mentre partecipa al mega assembramento nella notte tra sabato e domenica. Come riporta Il Mattino, il sindaco, nei giorni scorsi, aveva emesso un’ordinanza molto più permissiva rispetto a quella del governatore campano Vincenzo De Luca, firmando il permesso di chiusura dei locali fino all’una di notte.

Il sindaco Festa, come si può vedere dal video, si è recato nel luogo del maxi-assembramento. Inizialmente, come riporta Il Mattino, sembrava volesse parlare con i ragazzi, poi si è posto al centro della strada, iniziando a intonare cori.

Avellino: il sindaco al centro dell’assembramento

Maxi-assembramento ad Avellino, a suon si selfie e cori. Al centro della movida, come si può vedere dal video, c’era il sindaco Gianluca Festa, che ha iniziato ad intonare cori calcistici contro Salerno. Intorno al sindaco si sono radunati centinaia di ragazzi, molti dei quali, come si può notare, senza mascherina protettiva.

Se all’inizio il sindaco si era tenuto a debita distanza, con i ragazzi tutt’intorno a via De Concilii, dopo poco tempo, Festa ha iniziato a fare selfie con i ragazzi ritrovandosi praticamente accerchiato, divenendo protagonista di un mega assembramento.

La scena è stata ripresa da numerosi cellulari. Come si può vedere dal video, caricato su Youtube da Laboratorio Ortica, molti dei ragazzi presenti attorno al sindaco, oltre a non rispettare le dovute distanze, non indossavano neanche la mascherina.

