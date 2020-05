Val Grande, ragazzo muore durante un’escursione: aveva 28 anni

Val Grande, ragazzo muore durante un’escursione: aveva solo 28 anni. Con lui erano presenti anche 3 amici. L’incidente si è verificato in mattinata presso i Corni di Nibbio

Una brutta storia di cronaca si è consumata questa mattina all’interno della Val Grande. Durante le prime ore della giornata, infatti, un ragazzo di 28 anni ha perso la vita durante un’escursione nella zona dei Corni di Nibbio. Il territorio dell’Ossola, nell’area del comune di Mergozzo, è uno dei più caratteristici della zona è meta di molte visite da parte di alpinisti e non.

Il giovane aveva organizzato l’uscita di buon ora insieme ad altri 3 amici, ma purtroppo è scivolato in un sentiero del Parco Nazionale della Valle.

Il ragazzo originario del comune di Omegna, stava attraversando il parco della Val Grande con gli altri compagni. Le condizioni meteo erano piuttosto buone e ancora non è chiaro quale sia stato il motivo della sua fatale caduta.

Gli altri 3 amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118 che si sono precipitati sul posto con l’elicottero. Sono intervenuti anche gli operatori del soccorso alpino della guardia di finanza, ma purtroppo al momento dell’intervento non c’era più nulla da fare.

E’ stata aperta un’inchiesta per far luce sulla cause della vicenda.

