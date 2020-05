Il razzo Space X Starship è esploso durante i test, il prototipo è andato distrutto a poche ore dal lancio

Un razzo SpaceX è esploso, creando una drammatica palla di fuoco dopo un test. È solo l’ultimo di una serie di fallimenti spettacolari di prototipi del razzo heavylift di Starship. L’astronave veniva utilizzata nelle prove a terra presso le strutture di collaudo della compagnia nel sud del Texas.

Un prototipo è letteralmente scomparso in una palla di fuoco esplosiva nel test “Boca Chica” di SpaceX venerdì, come visto in un live streaming registrato dal sito web NASA Spaceflight. Non vi è stata alcuna indicazione immediata di lesioni.

L’esplosione è avvenuta ore prima di un lancio indipendente che vedrà la compagnia spaziale Elon Musk lanciare due astronauti della Nasa dal Kennedy Space Center della Florida usando un diverso sistema missilistico, il Falcon 9 con la capsula Crew Dragon fissata in cima.

Space X, tentativo fallito: quando partirà il lancio

L’astronave, un razzo alto 394 piedi, è progettata per trasportare umani e 100 tonnellate di carico sulla Luna e su Marte. È un veicolo di lancio completamente riutilizzabile di nuova generazione progettato dalla compagnia spaziale, il centro delle ambizioni di Musk di rendere accessibili i viaggi nello spazio umano.

Saranno diverse le piattaforme su cui assistere all’evento storico. Infatti la Nasa ha lanciato l’hashtag #LaunchAmerica, per commentare l’evento su Twitter. Un evento unico nel suo genere visto che per la prima volta la Nasa si sta affidando ad un’agenzia privata per una missione spaziale.

Ci saranno diverse opzioni per assistere allo storico lancio: