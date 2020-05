Oggi andrà in onda il secondo tentativo di lancio di Space X, il razzo di Elon Musk con a bordo due astronauti. Andiamo a vedere dove assistere al lancio.

Salvo ulteriori sorprese e meteo permettendo, oggi sarà lanciato il razzo Space X di Elon Musk con a bordo due astronauti. Così il visionario miliardario è pronto ad iniziare una nuova era del volo spaziale, con il lancio della capsula Crew Dragon, in collaboirazione con la Nasa. Infatti Elon Musk e la Nasa sono pronti a collaborare negli anni, per evitare il sorpasso di Cina e Russia.

Un evento considerato storico, e fruibile per tutti gratuitamente. Una diretta mondiale, a cui gli appassionati potranno seguire l’evento sia in televisione che su Youtube. Andiamo quindi a vedere a che ora inizierà l’evento e dove assistere al lancio della capsula di Space X.

Space X, dove e quando vedere il lancio di Crew Dragon

Saranno diverse le piattaforme su cui assistere all’evento storico. Infatti la Nasa ha lanciato l’hashtag #LaunchAmerica, per commentare l’evento su Twitter. Un evento unico nel suo genere visto che per la prima volta la Nasa si sta affidando ad un’agenzia privata per una missione spaziale.

Ci saranno diverse opzioni per assistere allo storico lancio:

Il primo è il canale sul Digitale Terrestre di Focus al numero 35.

Il canale Youtube della Nasa, che ogni giorno riesce ad offrire agli appassionati delle immagini esclusive dallo spazio.

E poi ovviamente il canale YouTube di SpaceX che condividerà un player dedicato alla diretta.

Saranno due le possibili finestre di lancio. La prima è stanziata oggi alle ore 21:22 italiane. Ma se il lancio dovesse essere rinviato nuovamente, l’evento sarà spostato a domani alle ore 21:00 italiane. Vedremo se oggi sarà il giorno storico per la collaborazione tra Elon Musk e la Nasa.

L.P.

