Qualche giorno fa, il Governo ha dato il via libera alla ripresa del calcio italiano. In caso di un nuovo stop della Serie A, Gravina ha svelato il piano B

Dopo settimane di discussioni e dietrofront, finalmente ci siamo: il calcio italiano è pronto a ripartire. Il 13 e 14 giugno verranno disputate le due semifinali di ritorno di Coppa Italia, per poi procedere con la finale il 17 e dare il via libera alla Serie A dal 20. L’idea è quella di un tour de force per concludere il campionato ad agosto, e ripartire poi a settembre con la nuova stagione.

Intervistato pochi minuti fa da Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha svelato il piano B nel caso fosse necessario un nuovo stop della Serie A. “Procederemmo con i playoff e i playout, come già concordato tempo fa” ha spiegato Gravina: “Altrimenti, calcoleremo un algoritmo per proiettare la classifica alla fine del campionato“.

Serie A, Gravina: “Quando ripartirà il prossimo campionato”

Intervistato da Sky Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha fatto il punto della situazione sulla ripresa del calcio italiano. Oltre al recupero di quella in corsa, il numero uno del pallone ha parlato anche della stagione 2020/21. “L’idea è quella di partire il 12 settembre, inserendo più partite durante la sosta invernale” aprendo anche ad un’altra ipotesi: “Si potrebbe anche ipotizzare un nuovo format“.

Infine, Gravina si è detto soddisfatto per le modalità con cui si è arrivati ad un accordo col Governo. “Ne usciamo rafforzati. L’incontro con Spadafora è stato armonioso e con un unico obiettivo” non senza qualche difficoltà: “È un mondo fatto anche di cialtronismo e mecenatismo“.

