Torna a cambiare il meteo anche al Sud, con le piogge che arriveranno anche al Sud. Infatti rovesci e temporali investiranno la penisola.

Non si fermano i cambiamenti meteo sulla penisola, con le piogge che in questo sabato arriveranno anche al Sud Italia. Infatti anche il meridione sarà investito dal fronte freddo in transito sull’Italia, con addirittura grandinate su gran parte delle regioni. Come ieri, avremo la penisola spaccata in due, ma stavolta al Nord ci sarà sole, mentre al Centro ed al Sud colpiranno i temporali.

Un’instabilità meteorologica che continua a condizionare l’Italia, con rovesci e grandinate che ricopriranno gran parte della penisola. Sulle regioni settentrionali, invece torna il sereno, mentre durante la giornata si potrà verificare qualche isolato temporale anche qui.

Ci aspetta così una configurazione meteorologica instabile durante tutto il weekend, con tempo inaffidabile ed acquazzoni e temporali in continuo agguato. Le temperature continueranno a scendere, con valori ben al di sotto della media stagionale. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà durante la giornata odierna.

Meteo, piogge su tutta la penisola: temporali anche al Sud

Sarà quindi un weekend instabile su gran parte della penisola. Avremo, infatti, acquazzoni in agguato su tutta la penisola, ma durante questo sabato il maltempo si concentrerà soprattutto al Centro-Sud. Al mattino arriva il freddo anche in pianura, specialmente sul versante Adriatico. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà sulla penisola, analizzando i tre settori.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un avvio di giornata asciutto, Con l’evolversi della giornata aumenterà l’instabilità specialmente sui rilievi e torneranno isolati temporali a colpire le regioni settentrionali. Durante la serata rovesci e temporali colpiranno Lombardia e Triveneto. Le temperature caleranno anche oggi, con massime tra i 20 ed i 25 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ampie schiarite sul versante Tirrenico, specialmente in Toscana. Sul versante Adriatico, invece, avremo tempo instabile e piovaschi che colpiranno l’Umbria, le Marche e l’Abruzzo. Con l’evolversi della giornata le piogge colpiranno nuovamente anche il basso Lazio. Temperature in calo gi anche su questo settore, con massime tra i 18 e 23 gradi.

Infine anche sulle regioni del Sud Italia avremo un tempo instabile, ricco di piogge ed acquazzoni. Infatti in giornata le precipitazioni colpiranno Puglia, Lucania e settori ionici di Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio le piogge colpiranno anche il settore Tirrenico, con precipitazioni su Campania e sul resto della Calabria. Le temperature registreranno un calo, con massime tra i 18 e 23 gradi.

L.P.

