A Calusco d’Adda, un piccolo paesino in provincia di Bergamo, un 50enne ha incassato una cifra record con un gratta e vinci da 20 euro

Vincita da record a Calusco d’Adda, un piccolo paesino in provincia di Bergamo. Un 50enne, con un gratta e vinci del valore di 20 euro, è riuscito ad incassare la cifra record di 5 milioni di euro. L’uomo, incredulo, ha guardato e controllato attonito il biglietto fortunato per diversi minuti, prima di chiedere conferma ai titolari della ricevitoria.

“Non siamo nuovi a vincite di questo tipo” spiega Ruggero Colombelli, titolare della fortunata ricevitoria di via Vittorio Emanuele a Calusco: “Già prima del lockdown, un uomo aveva vinto 35mila euro“. Subito dopo essersi sparsa la voce dei 5 milioni di euro vinti dall’uomo, il piccolo comune è stato travolto da un’ondata di entusiasmo, tra l’incredulità generale.

Gratta e vinci, incasso da record: “Il cliente era incredulo”

Il 50enne vincitore della cifra record di 5 milioni di euro al gratta e vinci è sulla bocca di tutti a Calusco d’Adda, un piccolo comune in provincia di Bergamo. Il titolare della ricevitoria Ruggero Colombelli ha raccontato la reazione dell’uomo. “Ha preso un 100x da venti euro, dicendo che sarebbe tornato a giocare in caso di vincita” spiega il titolare: “Poco dopo, è rientrato per chiedere quanto aveva vinto“.

Dopo qualche verifica e dopo aver passato il biglietto sotto lo scanner, Colombelli ha confermato al 50enne la vincita record. L’uomo, racconta il titolare, era bianco e tremava, prima di rendersi conto della vincita e iniziare a gioire. L’entusiasmo ha poi travolto un po’ tutti in paese: “Siamo corsi in gelateria accanto a noi per spiegare l’accaduto, è incredibile” ha svelato l’uomo che gli ha venduto il gratta e vinci fortunato.

