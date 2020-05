Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a 92 anni Beppe Barletti, storico volto di 90° minuto e della Rai

Il mondo del giornalismo sportivo italiano è in lutto per la morte di Beppe Barletti a 92 anni. Gli appassionati di calcio meno giovani lo ricorderanno per essere stato uno dei volti storici di un programma cult come ‘90° minuto‘ e della Rai. Barletti è nato a Torino nel 1928 ed aveva cominciato a lavorare come giornalista sportivo in tutta un’altra epoca, con i filmati delle partite che venivano trasmesse ancora in bianco e nero. Dal 1993 era in pensione e da ragazzo aveva anche giocato a calcio nelle giovanili del Lecce, nella città di suo padre.

E’ morto a 92 anni il giornalista Beppe Barletti: anche il Torino lo ricorda

Barletti, dopo aver fatto la gavetta nelle piccole testate torinesi,ha cominciato a collaborare con la Stampa Sera per 7 anni, prima di entrare nella redazione di Torino della Rai nel 1967. Durante la sua carriera quarantennale il giornalista si era occupato anche di altri sport oltre al calcio, come automobilismo, atletica e basket. Ma non solo, perché si è occupato anche di cronaca nera. A ricordare Barletti, che ha seguito soprattutto la Juventus, è stato il Torino sulla sua pagina Twitter: “Il Torino Football Club esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Beppe Barletti, storico giornalista della Rai e appassionato testimone del calcio torinese“.

