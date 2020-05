Dopo la manifestazione in piazza a Milano dei Gilet arancioni, il sindaco Beppe Sala prende provvedimenti: scatta la denuncia

Non si placano le grandi polemiche dopo la manifestazione di questa mattina a Milano, in Piazza Duomo, da parte del movimento di protesta dei Gilet arancioni. Centinaia di persone hanno affollato il luogo, infischiandosene delle attuali misure di contenimento anti Coronavirus, creando pericolosi assembramenti e per di più non indossando nemmeno le mascherine. La protesta, organizzata dall’ex generale dei carabinieri ora sceso in politica, Antonio Pappalardo, aveva lo scopo di esprimere il dissenso del popolo verso i provvedimenti del Governo, ma si è trasformata in un evento che mette a rischio la salute delle persone. Sull’evento è intervenuto duramente il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che tramite il suo account Twitter ha annunciato che sporgerà denuncia agli organizzatori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milano, il sindaco Sala: “Siamo in un dopo guerra, serve un governo capace”

Milano, la protesta dei Gilet arancioni viola le norme anti Coronavirus: la denuncia di Sala

“Ho chiesto al Prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti “gilet arancioni” – ha scritto Sala – Un atto di irresponsabilità in una città come Milano che così faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova“. Una protesta, effettuata in una delle città con più contagiati in tutta Italia e senza protezioni, che potrebbe diventare un veicolo di trasmissione del virus davvero pericoloso. Oltre a esprimere il dissenso al governo in carica, i manifestanti, muniti oltre che del caratteristico gilet arancione e bandiere tricolori, hanno invocato la fine della “dittatura sanitaria” e l’uscita dall’Euro. La questura ha già proceduto ad identificare le persone scese in piazza e saranno denunciati per non aver rispettato le norme sanitarie di sicurezza.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, a Milano 18enne salvato da un doppio trapianto ai polmoni