Federer supera CR7, è l’atleta più pagato: prima volta per un tennista. La classifica di Forbes premia il fenomeno svizzero davanti al calciatore portoghese. Sul podio anche Leo Messi

Roger Federer ha conquistato un altro primato nella sua straordinaria carriera. Questa volta però nulla a che fare con le magie con la racchetta in campo, ma un titolo finanziario di sicuro molto gradito. Lo svizzero è il primo tennista della storia infatti a guidare la classifica di Forbes degli sportivi più pagati del mondo. Ad incidere sulla scalata in vetta anche i compensi ridotti in quasi tutti gli sport a causa della pandemia di coronavirus.

La stella elvetica siede sul trono dei paperoni con un guadagno totale di 95,8 milioni di euro, ben rimpinguato dagli investimenti extra campo e dai numerosi sponsor.

Federer si è classificato appena davanti alla stella della Juventus Cristiano Ronaldo, che secondo Forbes ha guadagnato 94,4 milioni, e a Lionel Messi, terzo con 93,3.

Per quanto riguarda gli altri sport, il pugile più pagato è Tyson Fury, all’11° posto generale, con guadagni di 50 milioni di euro, mentre il sei volte campione di Formula 1 Lewis Hamilton è “solo” 13° con 48,5 milioni.

L’atleta femminile più pagata è sempre una tennista, la giapponese Naomi Osaka, complessivamente al 29° posto della classifica con 35 milioni di euro.

Forbes ha dichiarato che i 100 atleti più pagati al mondo hanno collettivamente guadagnato oltre 3,2 miliardi di euro nell’ultimo anno, il 9% in meno rispetto al 2019 dal momento che il rinvio o l’annullamento di diversi eventi ha inciso in modo significativo.

“La pandemia di coronavirus ha innescato tagli salariali per le stelle del calcio Messi e Ronaldo, aprendo la strada a un tennista come atleta più pagato al mondo per la prima volta“, ha dichiarato Kurt Badenhausen, senior editor di Forbes.

“Roger Federer è un modello perfetto per le aziende, in grado di generare sponsorizzazioni da oltre 100 milioni di dollari. Un fenomeno unico“.

