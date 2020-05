Anche l’Ue pianifica la Fase 2, con un’apertura delle frontiere stabilito per il 3 giugno. Verranno aperti i confini con i paesi membri.

Dopo la riunione a Palazzo Chigi è stata confermato il 3 giugno come data fatidica della Fase 2. Infatti nel primo mercoledì di Giugno saranno riaperti non solo i confini regionali, ma anche quelli europei, con i cittadini europei che potranno tornare a viaggiare nei paesi membri. Mentre invece per i paesi extra Ue, al momento, resta confermata la data del 15 giugno.

I dati dell‘Istituto superiore di sanità confermano l’uscita dell’Italia dalla situazione critica della pandemia. Infatti per l’Istituto adesso è il momento giusto per ripartire completamente. Così il 3 giugno cadranno tutti i divieti sugli spostamenti, con l’Italia pronta a ritornare ad una sorta di normalità. A confermare la notizia ci ha pensato il Ministro della Salute, Roberto Speranza. La conferma è arrivata subito dopo il vertice con il premier Giuseppe Conte ed i capi di delegazione della maggioranza.

Fase 2, dal 3 giugno al via agli spostamenti infraregionali

Dopo il consiglio con il Premier Conte ed i capi di delegazione della maggioranza, il Ministro Speranza ha confermato il 3 giugno come data per la ripresa degli spostamenti infraregionali. Al momento, infatti, non ci sarebbero ragioni per rinviare la riapertura delle regioni.

Gli scienziati però ci vanno con i piedi di piombo, e ricordano che al momento della riapertura bisognerà fare molta cautela, visto che con maggiori spostamenti, anche il virus tornerà a circolare con maggior velocità. Speranza successivamente ha dichiarato: “I dati del monitoraggio sono incoraggianti. I sacrifici importanti del lockdown hanno prodotto questi risultati. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con gradualità“.

Durante il consiglio sono stati mostrati i dati riguardo l’andamento della curva e il monitoraggio relativi alla settimana dal 18 al 24 maggio, ossia quella riguardante la settimana di riapertura di bar, ristoranti, negozi e soprattutto dei primi assembramenti.

A riguardo si è pronunciato anche il ministro delle Regioni Francesco Boccia, che da tempo sta sentendo i governatori sulla riapertura delle regioni. Nei prossimi giorni continueranno i contatti tra Boccia ed i Governatori per organizzare al meglio le prossime riaperture.

L.P.

Per altre notizie di Politica Italiana, CLICCA QUI !