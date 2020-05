Coronavirus, uno studio rivela: senza lockdown il doppio delle vittime. L’Università di Parma, assieme alla Federico II di Napoli hanno dimostrato con un modello matematico gli effetti positivi del blocco

Nonostante le numerose critiche alle misure di lockdown adottate dal Governo per limitare i contagi da coronavirus, i dati sembrano testimoniare che la scelta è stata corretta. Secondo un recente studio infatti, senza le misure di contenimento le vittime sarebbero state quasi il doppio. Almeno il 46% dei contagi è stato scongiurato grazie al giusto comportamento della popolazione, quasi ovunque responsabile e rispettosa delle regole.

Un modello matematico messo a punto da Rossella Della Marca, dottoranda di ricerca dell’Università di Parma e da Bruno Buonomo, professore di Fisica Matematica all’Università di Napoli Federico II, ha mostrato i vantaggi ottenuti grazie al lockdown.

Lo studio condiviso sul sito medrXiv, ha analizzato i dati della pandemia in Italia dal 24 febbraio al 18 maggio. La popolazione dei malati è stata suddivisa in base allo stato del Covid-19 (sani, infetti asintomatici e sintomatici, guariti).

Nella ricerca viene evidenziato anche il ruolo chiave dei media per mantenere l’allarme tra la popolazione e spingerla a rispettare ossequiosamente le regole. Un copertura informativa che ha sfiorato l’80% del totale della popolazione (8 su 10 sapevano bene cosa stava accadendo con il coronavirus).

Nello studio si evidenzia anche la tempistica dell’informazione, cioè quanto tempo in media ci mettevano i cittadini per essere aggiornati sugli ultimi accadimenti. Il risultato è di circa 3 giorni, ed è considerato un dato ottimale per il mantenimento della coscienza collettiva.

Secondo quanto si legge da Repubblica, il pro rettore alla Ricerca dell’ateneo di Parma, Roberto Fornari, ha spiegato: “Dall’inizio dell’epidemia la nostra università si è prodigata per mantenere alto il livello di ricerca e analisi. Abbiamo deciso di aprire una pagina web dove raccogliere tutte le nostre iniziative e i risultati ottenuti. Siamo pieni di progetti da parte dei nostri ricercatori e siamo sicuri di poter offrire un ottimo contributo alla comunità“.

Di sicuro dopo le vittime evitate anche grazie al rispetto delle regole, bisognerà fare ora molta attenzione anche alla comunicazione per gestire al meglio questa fase di ripartenza.

