Coronavirus, ecco come riaprire gli stadi. In vista della ripresa del calcio italiano, arriva anche una potenziale soluzione per riaccogliere almeno parte del pubblico sugli spalti.

Se possono riaprire cinema e teatri, perché non anche gli stadi? Magari con ingressi contingentati e pari a un quinto della capienza massima disponibile? E’ questo il dubbio che sovviene nel mondo sportivo in vista di una riapertura sempre più totale.

Coronavirus, la proposta per aprire gli stadi

La proposta è ora formalizzata da Amedeo Bardelli, direttore di TicketOne. Il dirigente ne ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Abbiamo delle idee, delle iniziative che potremmo portare avanti, un po’ fuori dai normali schemi, ma almeno avremmo quella partecipazione di pubblico minima che ti permette di ricominciare. A prescindere dal fatto che la mia azienda è interessata alla riapertura degli stadi, bisogna pensare che una volta che li riapriamo, non vanno richiusi”.

L’idea, evidenzia il responsabile, sarebbe tuttavia relativa solo a eventi sportivi per adesso e non anche ai concerti. La chiave potrebbero essere gli abbonati, i quali sono stati fortemente penalizzati in quanto hanno già acquistato il pacchetto. E piuttosto che rimborsarli, si potrebbe optare per un’alternativa.

Ecco una potenziale soluzione: “La proposta è, per fare un esempio, una società con 10mila abbonati, con 3-4mila posti a disposizioni, si possono fare 3 prodotti in abbonamento, quindi 3 gruppi di partite e dare la possibilità ai gruppi di abbonati di vedere le partite con posti ben precisi e distanziati”.

Il tutto anche perché le recenti gare a porte chiuse sono state tutto tranne che uno spettacolo: “Il pubblico è il sale della partecipazione sportiva, senza pubblico è tutt’altra cosa. Ho visto la Bundesliga, sono partite avvilenti senza pubblico”, riferisce giustamente Bardelli.

