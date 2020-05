Pericolo per gli utenti di Whatsapp che devono far attenzione ai messaggi che richiedono il codice di verifica: di cosa si tratta e come funziona

A chi non è mai capitato di ricevere messaggi da contatti di Whatsapp non presenti nella propria rubrica, non c’è nulla di strano. Il problema è quando questi messaggi fanno riferimento a dei problemi di sicurezza inerenti al proprio account ed al bisogno di dover condividere il codice di verifica dell’applicazione. Quest’ultimo è il pin a 6 cifre che WA invia quando effettuiamo l’accesso da altri dispositivi. Quello che vi abbiamo appena descritto è un tentativo di truffa da parte di chi vuole ottenere gli account dei normali utenti.

L’esempio lampante arriva dal Paraguay, dove un ragazzo ha ricevuto un messaggio da un fantomatico tecnico di Whatsapp. Il testo del messaggio è abbastanza contorno, ma all’interno si fa riferimento a un tentativo di accesso non autorizzato sull’account dell’utente. A quel punto viene richiesto di condividere con urgenza il codice di verifica che gli sarebbe arrivato di lì a poco tramite sms. Il messaggio si conclude con rassicurazioni “da parte dello staff ufficiale di Whatsapp” e la certezza che nessuno sarebbe entrato in possesso del suo account. Questa si è rivelata però una truffa in piena regola.

Whatsapp e l’inganno del codice di verifica: come funziona

Le tecniche che vengono utilizzate nella truffa del codice di verifica si basano sull’ingegneria sociale. I delinquenti prima studiano con attenzione il comportamento dell’esca ed i suoi movimenti sull’app di messaggistica, poi decidono quando agire. A quel punto, se l’utente casca nel tranello, si troverà in pochi minuti privato dell’account sul proprio dispositivo. Ovviamente, i truffatori giocano molto sull’urgenza della questione, fingendosi dei tecnici, e non dando modo alle persone di ragionare lucidamente ed in fretta.

Oltre ai soliti consigli in merito alla diffidenza da numeri sconosciuti, vi consigliamo di segnalare il numero a WA in modo tale che, dopo opportune verifiche, venga bannato.

