Alla luce dei numeri rassicuranti delle scorse settimane, la Danimarca si prepara a riaprire al turismo. Si andrà per gradi e con estrema prudenza, aprendo inizialmente solo a pochi paesi.

Zero morti nelle ultime 24 ore, per la quinta volta nelle ultime due settimane. La situazione epidemiologica danese è in via di miglioramento, ma la fase 2 procede all’insegna della prudenza. In un primo momento infatti i confini saranno aperti esclusivamente per un ristretto numero di paesi, di pari passo con l’introduzione di nuove misure di monitoraggio.

Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha annunciato che i viaggiatori in arrivo nel paese saranno incoraggiati a sottoporsi ad un test randomizzato, a campione. Ma non solo, le misure previste in questa fase sono molteplici e in generale piuttosto rigide.

Turismo, Danimarca: turisti solo da Germania, Islanda e Norvegia

A partire dal 15 giugno si apriranno le frontiere ai turisti provenienti da Germania, Norvegia e Islanda. Rimane dunque chiuso anche il confine con la Svezia, tra i paesi più colpiti dall’epidemia di Coronavirus. Il premier danese ha anche aggiunto che l’apertura ad altre aree Schengen, così come al Regno Unito, è in programma dopo l’estate.

Non solo, i turisti in arrivo dovranno dimostrare di aver prenotato un soggiorno di almeno sei notti in Danimarca, e qualora volessero visitare Copenhagen devono sapere che attualmente non è consentito pernottare nella capitale. Misure come dicevamo molto restrittive, votate alla prudenza. La riapertura “Si svolgerà in modo restrittivo – ha detto ancora Frederiksen – dobbiamo aprire la Danimarca in modo controllato”.

Proprio in quest’ottica il governo allestirà delle postazioni mobili dove eseguire test, dislocate nelle aree turistiche più calde. L’obiettivo è quello di tenere costantemente monitorato lo sviluppo del virus ed eventuali nuove catene di contagio, così da poter intervenire tempestivamente se necessario.

