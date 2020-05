L’Agcom, Autorità Garante per la comunicazione, ha dato ordine di rimuovere altri 26 canali Telegram per violazione del diritto d’autore

L’Agcom, autorità garante delle comunicazioni, ha avviato un nuovo procedimento nei confronti di 26 canali Telegram per violazione del diritto d’autore su istanza dell’Associazione Italiana Editori. Questi canali, come spiegato dall’Autorità, offrivano agli utenti un numero incalcolabile di opere letterarie in edizione digitale da scaricare integralmente e soprattutto gratuitamente. Dopo l’ordine di blocco, i riscontri vedono quei canali non più attivi.

La pirateria, riporta l’Ansa, causa al settore dell’editoria circa 528 milioni di euro di danni annualmente. Inoltre, Telegram è usato dal 22% dei pirati informatici. La diffusione illecita di materiale e soprattutto i meccanismi d’accesso, diventati sempre più semplici, preoccupano a dir poco gli organi competenti.

Telegram, lotta alla pirateria complicata: ecco perché

A complicare ancor più l’attività di contrasto ad ogni forma di pirateria su Telegram è il completo anonimato di cui godono i gestori dei canali ed il sistema di rimandi ad altre sezioni predisposti qualora dovesse venir chiuso il canale di riferimento. Da parte dei gestori dell’applicazione, però, c’è stata sempre la massima collaborazione e questo è un elemento positivo.

Il regolamento dell’Agcom in materia di tutela del diritto d’autore si conferma un importante strumento sia per quel che riguarda l’enforcement (rispetto delle norme) che in merito alla moral suasion (potere di orientare verso determinate scelte) dato il 30% di adeguamenti spontanei alla causa.

