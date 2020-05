Robbie Williams ed i Take That di nuovo insieme… virtualmente

Take That e Robbie Williams si riuniranno per il primo concerto di Meerkat Music stasera, venerdì 29 maggio. Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald torneranno – non per sempre – ma per un concerto una tantum in streaming stasera dalle 20:00.

Sarà la prima volta che Robbie torna con i ragazzi dall’ultima volta che si è unito per una manciata di spettacoli nel 2010. Da allora, il membro fondatore Jason Orange è partito, dopo aver deciso di prendersi una pausa dal tour e dalla registrazione. La band ha continuato come trio da allora, rilasciando di recente l’album Odyssey nel 2018.

Take That e Robbie Williams di nuovo insieme

Il concerto virtuale è ospitato da Compare the Market e sarà trasmesso in streaming live su YouTube di ComparetMeerkat , nonché su Facebook Live. Lo streaming è gratuito per tutti con accesso a YouTube o Facebook.

La band sostiene un’organizzazione benefica di musicoterapia chiamata Nordoff Robbins e Crew Nation, che supporta gli operatori dell’equipaggio del concerto con un fondo di soccorso con il concerto. “Questo la prima volta per noi”, ha dichiarato la band in una nota. “Riunione con il nostro vecchio amico online per una performance unica!”.