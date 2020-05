Ennesima truffa ai danni di chi ingenuamente crede nei complotti che circolano sul web. Una banale chiavetta USB venduta come “scudo contro il 5G” a 370 euro.

Non solo complotti privi di qualsivoglia evidenza scientifica, ma anche opportunità commerciali. O per meglio dire truffe. E’ il caso del “5GBioShield“, un fantasioso dispositivo che proteggerebbe gli utenti dalle temutissime radiazioni emesse dalle antenne 5G.

Per il mondo della telefonia si tratta ormai di un grande classico, gli stessi “allarmi” infatti erano stati lanciati a loro tempo prima per il 3G e poi per il 4G, la tecnologia attraverso cui – probabilmente – state leggendo questo articolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Covid-19, contagiato un complottista del web: si pente

5GBioShield, la truffa dello scudo contro le radiazioni delle antenne 5G

L’idea nasce da un’azienda del Regno Unito, che ha messo in vendita questo “prodigioso” dispositivo ad un prezzo che va dai 310 ai 370 euro. Soldi veri dunque per una teoria che al contrario fa acqua da tutte le parte. Nei gangli del complottismo da 5G sono finiti un po’ tutti, dal sempre presente Bill Gates al Coronavirus fino a Vittorio Colao, capo della task force dedicata all’emergenza sanitaria in corso.

Ma torniamo al dispositivo in grado di proteggere dalla radiazioni. L’azienda lo presenta come in grado di creare un vero e proprio scudo attorno all’utente, grazie alla “tecnologia del catalizzatore olografico quantistico“. Una supercazzola a tutti gli effetti, per citare un classico del cinema italiano.

Una società di sicurezza informatica però ha preso a cuore la questione e ha ordinato alcuni dispositivi. Dopo averli smontati e analizzati però, il risultato è stato quello fondamentalmente più logico. Null’altro che una comunissima chiavetta USB, peraltro di appena 128 MB di capienza, con un adesivo applicato sopra, del valore di circa 2 euro a voler essere generosi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, la teoria complottista sul 5G: aumenterebbe rischio contagio