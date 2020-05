Per la serie ricette veloci: la mozzarella in carrozza. Una ricetta molto semplice e dalla preparazione veloce. Vediamo insieme come prepararla in pochi passaggi.

La mozzarella in carrozza è una di quelle ricette che nasce, tradizionalmente, come “ricetta di riciclo”, per utilizzare gli ingredienti avanzati dal giorno prima. Entrata a tutti gli effetti nella tradizione gastronomica partenopea, la mozzarella in carrozza si è diffusa in tutte le cucine italiane. Vediamo insieme come prepararla con semplici passaggi.

Mozzarella in carrozza: gli ingredienti

Pane in cassetta: 12 fette

Mozzarella di bufala: 500 g

Uova: 5

Pangrattato: 300 g

Farina 00: 100 g

Sale fino

Olio di semi di girasole (per la frittura)

Leggi anche >>> Ricette dolci, torta Oreo buonissima e facile da preparare

Ricette veloci: la preparazione della mozzarella in carrozza

Per prima cosa, tagliamo la mozzarella di bufala in fettine, di circa 1 cm. Dopo averle posizionate su dei fogli di carta assorbente, copriamole con altrettanti fogli. Asciughiamo bene la mozzarella dall’acqua in eccesso e posizioniamo le nostre fette di mozzarella sulle fette di pane in cassetta.

Aggiustiamo di sale e copriamo le nostre fette con le restanti fette di pane. Compattiamo il tutto con le mani, premendo delicatamente sui “panini”. Con l’aiuto di un coltello, eliminiamo la crosticina esterna del pane e diamo la forma che vogliamo. Si possono fare dei triangoli o dei cubetti.

All’interno di una ciotola inseriamo le uova. Sbattiamo le uova con l’aiuto di una forchetta. In altre due ciotole inseriamo la farina passata al setaccio (per evitare grumi) e il pangrattato. Siamo pronti anche per la panatura. I passaggi sono ora semplici: passiamo il pane farcito prima nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. I paninetti devono essere ricoperti interamente dalla panatura. Prima di friggere, poniamo le nostre mozzarelle in frigorifero per circa 30 minuti in modo che la panatura si attacchi bene, rassodandosi. Scaldiamo quindi l’olio e friggiamo le nostre mozzarelle. Quando la crosticina sarà ben dorata, togliamole dall’olio e asciughiamo con carta assorbente.

Potrebbe interessarti anche: Ricette top: come preparare un delizioso risotto allo zafferano