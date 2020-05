Arriva il cambiamento meteo che tutti ci aspettavamo, infatti oggi torna il maltempo. Grandinate faranno il loro ingresso in Italia da Nord a Sud.

Come aveamo annunciato nella giornata di ieri, il ponte del 2 giugno sarà ricco di piogge da Nord a Sud. Ma le precipitazioni inizieranno a cadere già dalla giornata odierna, da nord a Sud. Infatti le correnti provenienti da Est invaderanno l’Italia, provocando delle vere e proprie grandinate. Le prime regioni ad essere colpite saranno il basso Piemonte e la Liguria Centrale.

Successivamente le piogge si sposteranno anche sul basso Veneto, l’Emilia Centrale e la Romagna. Peggiora intanto anche al Nord della Toscana e poi sulle Marche. Nel pomeriggio le piogge copriranno l’intero setttore centrale, mentre in serata inizieranno a spuntare i primi rovesci temporaleschi anche al Sud. Avremo quindi un vero e proprio viaggio di grandinate da Nord a Sud. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nella giornata odierna.

Meteo, maltempo esteso sulla penisola: grandinate in viaggio da Nord a Sud

Questo sarà quindi un lunedì di grande cambiamento, con un ciclone che si abbatterà sulla penisola. Le piogge e le grandinate si abbatteranno sulla penisola, segnando l’inizio di un weekend segnato da basse temperature e piogge. A causare tutto ciò ci penserà un fronte freddo proveniente dal Nord Europa, che condizionerà questo cambiamento metereologico. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia arriveranno le prime piogge già dalle prime ore del mattino su bassa Liguria e Piemonte. Con l’evolversi della giornata, residui piovaschi colpiranno anche le restanti regioni del nord, specialmente sulle pianure del Veneto. In serata queste precipitazioni si esauriranno, specialmente su Liguria e Piemonte. Le temperature sono in netta diminuzione, con massime che andranno dai 21 e 25 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo un tempo instabile in Toscana, con piogge che resiteranno fino alla sera. Ma la Toscana non sarà l’unica regione colpita, infatti le piogge colpiranno anche l’Emilia Romagna e le Marche. Scendono addirittura fiocchi di neve sulle vette dell’Appennino in Umbria. Le temperature caleranno anche qui, con massime che oscilleranno tra i 17 ed i 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia continuerà a resistere, ancora per poco, il maltempo. Infatti dal mattino avremo una situazione soleggiata con qualche nuvola di troppo su gran parte delle regioni. Con l’arrivo della sera, però, la situazione si capovolgerà, con piogge che colpiranno il versante Adriatico e le vette appenniniche. Le temperature registreranno un lieve calo anche qui, con massime tra i 21 e 25 gradi.

L.P.

