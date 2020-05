Iran: un uomo ha decapitato sua figlia dopo una fuga d’amore con il fidanzato, con il quale voleva sposarsi. È stato lo stesso uomo ad autodenunciarsi.

Una terribile vicenda quella che si è consumata in Iran: un uomo ha ucciso sua figlia di 14 anni, decapitandola con una falce. Come riporta Huffington post, Romina Ashrafi, nei giorni scorsi, si era allontanata dall’abitazione insieme al suo compagno, col quale avrebbe voluto sposarsi. Ma il padre, che da sempre aveva disapprovato la relazione, la notte di giovedì scorso, ha decapitato sua figlia nel sonno.

In base a quanto si apprende, sarebbe stato lo stesso uomo che, uscito di casa con ancora la falce in mano, si è autodenunciato. Con ogni probabilità, l’auto-denuncia è avvenuta perché l’uomo spera in una riduzione della pena, come previsto nel codice penale della Repubblica Islamica per quelli che loro definiscono “delitti d’onore”.

Iran: ragazza di 14 anni decapitata dal padre

Come riporta Huffington Post, qualche giorno prima del tragico delitto, la giovane ragazza era fuggita insieme al suo compagno. I due si erano allontanati dall’abitazione di Romina Ashrafi. La loro relazione era da sempre disapprovata dal genitore della ragazza. Ma c’è un fatto ancora più grave.

In base a quanto si apprende, la ragazza, che era stata riportata a casa dalle autorità locali, aveva dichiarato di sentirsi in pericolo e di temere per la sua incolumità. Questo ha animato ancor di più il dibattito su quanto accaduto nei giorni scorsi.

Sui principali giornali locali, così come sui social, si sta accendendo un acceso dibattito sulla questione. Infatti, come riporta la fonte, quello di Romina non è affatto il primo di tali delitti, definiti dalla legislazione locale “delitti d’onore”. Il fatto che il padre di Romina possa ricevere uno sconto di pena proprio a nome di tali delitti d’onore è la tematica più calda dell’acceso dibattito.

