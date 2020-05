Ecco tutti i numeri del Covid-19 in Italia, nel bollettino del 29 maggio pubblicato dalla Protezione Civile: lieve calo dei contagi

Sono stati diffusi da pochissima dalla Protezione Civile i numeri del Covid-19 in Italia nel bollettino di venerdì 29 maggio. I nuovi casi positivi sono 516, in lieve calo rispetto a ieri, mentre i morti oggi sono 87. Il dato sui guariti nelle ultime 24 è di 2.240 persone: per effetto del bilancio odierno gli attualmente positivi sono 46.175 (-1.811). Alla luce dei nuovi numeri il totale dei contagiati in Italia dall’inizio della pandemia è di 232.248, mentre quello delle vittime sale a 33.229, con 152.844 guariti. Le notizie incoraggianti arrivano dalla costante diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 475 (-14 rispetto a ieri) e nei reparti ordinari (7.094, meno 285). Oggi sono stati effettuati 38.233 tamponi, con il rapporto di un positivo ogni 74 persone testate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid-19, il bollettino del 28 maggio: positivi sotto quota 50mila

Covid-19, il bollettino del 29 maggio: i dati delle singole Regioni

Come sempre il numero dei contagi in italia è enormemente influenzato dai dati della Lombardia: nella Regione più colpita dal Covid-19 oggi ci sono 354 dei 516 casi totali, il 68,6%. Numeri di molto inferiori per il Piemonte (56) ed Emilia-Romagna (38). Nessun caso invece per Basilicata, Valle d’Aosta, Umbria, Calabria, Abruzzo e per la provincia autonoma di Bolzano.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, muore un neonato in Svizzera: il bilancio complessivo

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24