Il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco tratteggia gli scenari futuri dell’economia del Paese: “Crisi senza precedenti, difficile ipotizzare tempi di ripresa”

Sono tempi durissimi per l’Italia, che lentamente e faticosamente sta cercando di rialzare la testa dopo l’emergenza Covid-19. A tracciare uno scenario tragico è stata la Banca d’Italia, tramite le parole del Governatore Ignazio Visco, che ha parlato nelle Considerazioni finali di “crisi senza precedenti nella storia recente“. Sull’intervento da parte del governo, che ha imposto misure restrittive della libertà personale necessarie dal punto di vista sanitario, Visco afferma che “tra marzo e maggio sono state varate misure, a favore di lavoratori, famiglie e imprese, che aumentano il disavanzo pubblico, nel bilancio del 2020, di 75 miliardi, il 4,5% del Pil“. Sull’ipotesi di una ripresa economica del Paese, il numero uno di Bankitalia è molto cauto: “Difficile capire i tempi e l’intensità di una ripresa. Oggi c’è grande incertezza, non solo per l’evoluzione della pandemia, ma anche sui nostri comportamenti futuri, sia come modi di vivere che di consumo“.

Banca d’Italia, il report preoccupante sugli effetti del Covid-19: le parole del governatore Visco

Nel suo discorso, il governatore della Banca d’Italia ha affrontato anche il problema della disoccupazione: “Ci sono stati degli effetti molto marcati nell’immediato sulle attività produttive, ma è difficile quantificare quelli futuri. La recessione a cui andiamo incontro potrebbe essere accentuata da nuove turbolenza sui mercati, con casi di insolvenza da parte delle imprese. Ci sarà una inevitabile ricaduta nel mondo del lavoro“. Ma le cattive notizie non finiscono qui: “Il Pil potrebbe crollare del 13%, con il 20% della popolazione più povera a risentirne di più“. Per Visco la Bce “è intervenuta con immediatezza” ed il Recovery Fund è “un primo passo verso un disegno europeo completo”.

