Mosca: il bilancio delle vittime relative al Covid-19 è stato rivisto dalle autorità e ammonta a più del doppio di quanto riportato in precedenza.

Il bilancio delle vittime a Mosca è stato rivisto dalle autorità. Come riporta la Cnn, il dipartimento della salute della città ha rivisto il conteggio delle vittime da Coronavirus, che, rispetto ai 636 annunciati in precedenza, ammonta a 1.561. Nel rapporto, le autorità hanno dichiarato di aver rivisitato i numeri in base alle “nuove linee guida di conteggio”.

Inizialmente, come riporta la fonte, le vittime dichiarate erano sta 636. Altre 756 persone, affette dal virus, erano morte nel mese di aprile, ma, da quanto si apprende, le autorità avevano inizialmente attribuito quei decessi ad altre cause. Non solo: le autorità hanno aggiunto altre 169 persone al conteggio, dopo aver valutato gli esami “post-mortem”.

Covid-19: rivisto il bilancio delle vittime a Mosca

Come leggiamo dalla fonte, che riprende le parole delle autorità di Mosca, la Russia ha avvertito che, per maggio, i numeri saranno più alti. Ad ogni modo, come le stesse autorità hanno tenuto a precisare, anche con la riveduta dei numeri, Mosca registra un tasso di mortalità inferiore rispetto a città come Londra o New York.

Per quanto riguarda il resto del Paese, fa sapere la Cnn, anche le altre regioni hanno lavorato, per quanto riguarda i conteggi, come Mosca. Per cui, rivedere i metodi di conteggio nelle varie regioni può portare a un aumento di vittime in tutto il Paese.

Ad oggi, in base ai dati riportati dalla John Hopkins University, la Russia è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, alle spalle di Usa e Brasile. Gli Usa, primo Paese al mondo per numero di contagi, hanno registrato 1.721.926 casi di positività, con un numero di vittime che è salito a 101.621.

F.A.

