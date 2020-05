Coronavirus, muore un neonato in Svizzera: il bilancio complessivo di quanto accaduto nel paese dall’inizio della pandemia.

Tragedia assurda in Svizzera, dove un bambino è morto in queste ore a causa del Coronavirus. Lo riferiscono le stesse autorità elvetiche, secondo cui si tratterebbe del primo decesso di un minore nel Paese. Il bilancio complessivo in Svizzera dall’inizio della pandemia è di oltre 30mila persone contagiate e di 1.656 morti.

Secondo quanto riportato da ‘cdt.ch’, la piccola vittima sarebbe in realtà un neonato originario del canton Argovia che era stato infettato all’estero. Nelle ultime 24 ore, sempre in Svizzera, si sarebbero registrati 32 contagi e, al momento, sarebbero appena 43 i pazienti in terapia intensiva.

