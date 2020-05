Il Messico continua a fare i conti con il Coronavirus, ma al tempo stesso la fase 2 va avanti. A Cancun fioccano le offerte di hotel e aziende per rilanciare il turismo, settore strategico del paese.

Una delle mete turistiche più gettonate al mondo chiama a raccolta i turisti a suon di offerte. E che offerte. A Cancun, sulla Riviera Maya messicana, è in partenza il 15 giugno una campagna per rilanciare il turismo senza precedenti.

La situazione epidemiologica in Messico non lascia ancora tranquilli: dall’inizio della pandemia ci sono stati 81 mila casi che hanno portato a ben 9000 decessi. Ad ogni modo la riapertura delle strutture turistiche nell’area costiera è prevista per il prossimo 8 giugno.

Coronavirus Messico: turismo colonna portante, il piano di rilancio

Per invogliare i turisti a tornare sulle spiagge bianche, Cancun ha lanciato un’iniziativa che coinvolgerà complessivamente oltre 200 aziende a partire dal 15 giugno. Si va dalle notti gratuite negli hotel alle agevolazioni per noleggiare le auto, dall’ingresso gratuito nel parco a tema locale ad altri sconti estremamente allettanti. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consiste questa campagna.

Ci sono ad esempio i soggiorni gratis per i bambini, massimo due, quando a prenotare sono due adulti. Allo stesso modo sarà possibile riservare una camera per due notti ed ottenerne altrettante in omaggio, stessa formula anche per il noleggio delle auto.

Non mancheranno le promozioni anche per i ristoranti, i campi da golf, le spa, il grande parco a tema e tanti altri servizi offerti dalla strutture del posto. Oltre a Cancun dovrebbero aderire a questa iniziativa anche le località di Tulum, Puerto Morelos e Isla Mujeres.

Una iniziativa senza precedenti per rilanciare un settore vitale del paese. Il Messico è infatti tra le prime 10 nazioni al mondo per turismo, con la sola area caraibica che conta 110 mila camere d’albergo e dà lavoro a quasi 80 mila persone. Nel solo 2019 i visitatori sono stati quasi 23 milioni.

