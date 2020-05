Coronavirus, la Croazia riapre le frontiere: no ai turisti italiani. Il governo ha deciso di consentire l’ingresso senza restrizioni ai cittadini di 10 Paesi europei esclusa l’Italia

Giovedì il Primo Ministro croato Andrej Plenkovic ha dichiarato durante una riunione dell’esecutivo che il paese sta aprendo senza restrizioni i suoi confini a 10 paesi europei, esclusa l’Italia.

Secondo l’ultima decisione, i cittadini di Slovenia, Ungheria, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Germania potranno entrare in Croazia liberamente.

Il premier ha affermato che la decisione di riaprire i confini è arrivata sulla scia del successo della Croazia nella lotta contro il coronavirus.

Dall’inizio dell’epidemia, la Croazia ha registrato un totale di 2.244 casi e 101 decessi per Covid-19. Ora dopo il lockdown è il momento di guardare avanti e pensare anche alla stagione turistica, settore fondamentale per l’economia locale.

Tra i Paesi che potranno recarsi nei Balcani non figura però l’Italia. Il timore dei contagi ancora alti in Lombardia e in alcune parti del Nord Italia, sembrano aver influenzato la scelta.

Il diniego nei confronti dei cittadini italiani arriva dopo quello preso da Austria e Svizzera. Per ora quindi nonostante la prossimità geografica non sarà possibile recarsi in questi Stati per trascorrere le nostre vacanze. Tra chi ha riaperto invece i propri confini anche a noi figura la Cina. Pechino riprenderà i voli charter con Roma e Milano già dal mese di giugno.

