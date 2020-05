Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha lanciato un avvertimento in merito all’epidemia da coronavirus in vista dell’autunno

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, dopo l’assemblea in Commissione di Bilancio alla Camera, è tornato a parlare di quelli che potranno essere i prossimi sviluppi in merito al diffondersi dell’epidemia da coronavirus.

Nelle previsioni degli esperti, spiega, c’è la possibilità che in autunno il virus si trasmetta più facilmente. In quel periodo, le infezioni respiratorie aumentano visto il meno tempo al sole e di attività all’aperto. C’è anche la paura che, per l’appunto, il virus venga scambiato con altri tipi di problema respiratorio.

In vista dei mesi successivi all’estate occorrerà fare una campagna di vaccinazione molto efficace contro influenza ed altre patologie respiratorie per evitare che si possano creare confusioni in termini di diagnostica.

LEGGI ANCHE—> Fase 2, ripartono i matrimoni: le prime regioni a dire sì

Coronavirus, Brusaferro: “Prossima settimana importante”

Questa teoria già era stata esposta a fine aprile da Brusaferro, il quale ha spiegato come una seconda ondata la si potrà avere anche fra un mese se non si rispettano le regole. In tal caso non “occorrerà” aspettare in autunno.

Attualmente siamo in una fase di controllo della situazione che, però, richiede una particolare attenzione. Bisognerà ricorrere a dei sistemi di monitoraggio e avere una buona capacità di risposta sanitaria nel caso di focolai.

Infine, conclude con una battuta sul ritorno agli spostamenti liberi tra regioni: “Con la prossima settimana e la libertà di spostamenti, ci avviamo verso una sfida importante. Questa situazione richiederà una capacità ancora più attenta di monitorare e rispondere a focolai”.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, conviene comprare casa dopo la crisi? Tutte le risposte

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24