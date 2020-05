Sul caso Palamara è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: si va verso la riforma del Csm, ma non al suo scioglimento

Dopo lo scandalo che ha riguardato la Magistratura, con al centro il pm romano Luca Palamara, oggi pomeriggio è intervenuto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, in una nota ufficiale, si è dichiarato “sconcertato per quanto accaduto” e ha invocato una rapida riforma del Consiglio Superiore della magistratura (Csm), confermando però la volontà di non volerlo sciogliere. Mattarella precisa che “secondo la Costituzione il Csm può essere sciolto in anticipo, rispetto alla scadenza del mandato di 4 anni, soltanto in presenza di una oggettiva impossibilità di funzionamento“. L’organo costituzionale indipendente, che rappresenta uno dei tre poteri dello Stato, quello giudiziario, attualmente, secondo Mattarella, non si troverebbe nelle condizioni di dover rinnovare la propria formazione tramite elezioni.

Caso Palamara, Mattarella interviene sullo scandalo del Csm

Il Presidente della Repubblica chiarisce i suoi compiti: “Se i partiti politici e i gruppi parlamentari volessero un Csm diverso, dovrebbero approvare in Parlamento una legge che lo preveda. Questo è un compito che non spetta al Capo dello Stato, ma al Governo e al Parlamento“. “La Costituzione non prevede che io possa sciogliere il Csm in base a delle proprie valutazioni personali” ha concluso Mattarella”.

