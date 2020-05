In vista della prossima stagione è pronta la sfida di calciomercato tra Juventus e Paris Saint-Germain per l’asso brasiliano

Dopo 7 stagioni condite da oltre 300 presenze, 50 gol e svariati assist, Willian in estate lascerà il Chelsea a parametro zero. Il nuovo tecnico Lampard, già in questa stagione, ha lanciato diversi giovani riducendo l’apporto dei leader più “anziani”. Il classe ’88 brasiliano però si sente ancora importante e tale lo reputano anche diversi top club d’Europa che si stanno mettendo sulle sue tracce.

Secondo quanto riferito da Le10Sports, il Paris Saint-Germain avrebbe messo gli occhi su di lui ma i francesi dovranno far attenzione alla concorrenza della Juventus. A Torino infatti c’è Sarri che lo ha allenato con successo nella stagione 2018/2019 ed ora lo rivorrebbe con sé. Più defilati invece Arsenal e Tottenham.

LEGGI ANCHE—> Serie A, il 20 giugno riprende il campionato: ci sono anche piano B e C

Calciomercato Juventus, piace Jorginho

Alla Juventus, del Chelsea, piace Jorginho. Il centrocampista però, a differenza di Willian, ha un prezzo e nemmeno tanto contenuto. I Blues, per lasciarlo partire, vorrebbero 60 milioni di euro. Insomma, più o meno quanto speso per acquistarlo dal Napoli.

Nel mirino dei bianconeri, per rinforzare il centrocampo, ci sono anche altri profili. Stuzzica Leandro Paredes del PSG, il cui costo è di 30 milioni di euro. Occhi attenti anche su Allan, in uscita dal Napoli per circa 45 milioni di euro. I sogni principali, però, sono ben altri. Stiamo parlando di Paul Pogba del Manchester United e Milinkovic-Savic della Lazio.

Prima di acquistare, però, servirà cede Pjanic che è in rottura con la società. Per lui, qualora si volesse davvero, non sarebbe difficile trovare una sistemazione. Piace a Barcellona, Manchester City, United, PSG e Chelsea. La valutazione è di circa 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE—> Sorpresa Malesani: potrebbe tornare subito in panchina!