Mike Tyson pronto a tornare nel mondo della boxe? Mega offerta per il 53enne americano, ex campione del mondo dei pesi massimi per salire sul ring

Uno dei campioni più famosi e discussi della storia della boxe potrebbe presto indossare di nuovo i guantoni. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile ritorno sul ring di Mike Tsyson, che ora sembra molto vicino. Il 53enne statunitense, nativo di New York, ritiratosi dalla boxe nel 2005 a 39 anni, ha annunciato di essersi rimesso in forma per tornare a combattere, ma con lo scopo di raccogliere fondi da donare in beneficenza. Secondo quanto riportato sul sito ‘La Repubblica‘, la Classic Entertainment and Sports del promoter Jimmy Burchfield ha offerto ad ‘Iron Mike’ la bellezza di un milione di dollari per tornare sul ring. A questa offerta si aggiungerebbero anche una cospicua percentuale sui ricavi dei biglietti e 200mila euro da donare alla sua fondazione benefica.

Boxe, offerto un milione di dollari a Tyson per tornare sul ring e sfidare Cusumano

Sembra ormai molto vicino il grande ritorno di Tsyon nel mondo della boxe, dopo che addirittura è stato offerto un milione di euro all’ex pugile americano per sfidare il connazionale, ma di origini italiane Juiseppe Angelo Cusumano. Nel frattempo Mike ha affermato di essersi rimesso in ottima forma e di essere pronto a combattere di nuovo. Adesso il suo peso è tornato di 104 chilogrammi, mentre nel recente passato, dopo il ritiro, era arrivato addirittura a 170. Il 53enne è stato nel 1986, a soli 20 anni, il più giovane campione del mondo dei pesi massimi, ma è stato famoso anche per il suo carattere irrequieto e violento: tutti ricorderanno il morso all’orecchio a Evander Holyfield nell’incontro del 1996. Nella sua carriera una sfilza di problemi con la giustizia, e anche una partentesi in cui Tyson è caduto in disgrazia economica.

