Allerta meteo Lazio: tre trombe d’aria tra Ladispoli e Passoscuro dove già nel 2016 accadde qualcosa di simile che provocò la morte di una persona.

Torna il maltempo in Italia e nel weekend è prevista una vera e propria allerta meteo in diverse regioni, tra cui il Lazio. Proprio in queste ore – secondo quanto riferito dall’edizione online de ‘Il Messaggero’ – tre trombe d’aria sarebbero state avvistate nel mare tra Ladispoli e Passoscuro. E i cittadini di queste zone tornano ad avere paura: poco meno di quattro anni fa, precisamente a novembre 2016, dal mare arrivò infatti un tornado che provocò addirittura un morto e più di 30 feriti.

Meteo, la situazione in Italia nei prossimi giorni

In Italia, dunque, sono attese precipitazioni in gran parte della penisola e il ponte del 2 giugno sarà ricco di piogge da Nord a Sud. Le prime regioni ad essere colpite saranno il basso Piemonte e la Liguria Centrale, mentre successivamente saranno interessate dal maltempo il basso Veneto, l’Emilia Centrale e la Romagna. Condizioni meteorologiche che peggioreranno anche al Nord della Toscana e poi sulle Marche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Meteo, torna il maltempo: in arrivo grandinate da Nord a Sud