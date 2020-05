Windows 10 lancia un nuovo aggiornamento: si tratta di “2004”, l’update che porta con sé importanti cambiamenti e novità in diversi campi.

Si chiama “2004” il nuovo aggiornamento di Windows 10. Si tratta di un aggiornamento che, come riporta la sezione Tecnologia di Repubblica, porta con sé numerosi vantaggi a partire dalla grafica, per arrivare al browser di Chrome e alla gestione della memoria. La prima grande innovazione riguarda proprio la grafica. Come leggiamo dalla fonte, le applicazioni pre-installate sono quelle che subiscono le prime modifiche dal punto di vista formale. L’obiettivo, come riporta Repubblica, è quello di “rendere più appetibili”, da un punto di vista visivo, le app.

L’aggiornamento 2004 presenta anche un’importante novità sul browser nativo di Windows 10, Edge. Le novità riguardano, principalmente la velocità di caricamento della pagina e una maggior interazione con Suite Office.

Windows 10: 2004 è il nuovo aggiornamento

La novità più importante, come riporta Repubblica, riguarda proprio lo spazio di archiviazione. Infatti, fino ad oggi, Windows 10 riservava un particolare spazio nell’hard disk che non poteva essere utilizzato dagli utenti. Dopo numerose reazioni negative da parte dell’utenza, è stata resa possibile la “disattivazione” di tale spazio. Tutto questo grazie al nuovo aggiornamento. Dunque, gli utenti avranno più spazio in memoria di massa.

In base a quanto si apprende, sono state migliorate anche: velocità di archiviazione, la fluidità e la latenza nelle performance.

Un’altra importante novità introdotta con l’aggiornamento 2004 è la possibilità di ripristinare il sistema operativo che, come ricorda anche la fonte, va acquistato legittimamente, se non in dotazione con il computer, senza dover creare un nuovo disco di avvio. Non sarà più necessaria nemmeno la chiavetta Usb per tale funzione. Il ripristino avverrà mediante la funzione “Cloud Download”.

Una simpatica novità riguarda anche il mouse. Sarà possibile, come riporta Repubblica, modificare la grandezza e il colore del cursore in modo tale da renderlo più identificabile nello schermo.

