L’Antitrust blocca l’Italia in merito all’imposizione dei voucher per i viaggi cancellati: la legge va in contrasto con le normative europee

L’Antitrust avvisa l’Italia: i voucher come unico metodo di rimborso per i voli cancellati a causa del coronavirus non saranno validi. L’Autorità ha resto noto di aver bocciato l’articolo 88 bis della legge 27 del 2020 che ha reso legge il “Decreto Cura Italia”.

Con questo articolo, lo Stato permette alle compagnie di trasporti di non rimborsare i clienti che hanno subito il danno. In alternativa a ciò possono emettere un voucher dello stesso importo che andrà utilizzato entro un anno. In tale questione il consumatore non ha scelta.

L’Antitrust spiega come la legge italiana sia in contrasto con la normativa europea, che prevede sia possibile scegliere tra rimborso e voucher. Inoltre, la stessa Commissione Europea alcuni giorni fa aveva raccomandato di non imporre i voucher.

Il consiglio dell’Antitrust è quello di rendere i clienti partecipi della situazione ed offrire, oltre alla possibilità di scelta, dei voucher che abbiano diverse caratteristiche. In primis, supportare una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator e il diritto al rimborso in denaro qualora non si sia usufruito del biglietto alla scadenza di esso.

“Questa decisione – spiega il presidente di Kosumer Italia, Fabrizio Premuti – contribuisce a dare forza a quella che già da tempo era la nostra posizione. Sarebbe impensabile far perdere il denaro a diverse migliaia di consumatori per un’emergenza sanitaria di cui non hanno colpe”.

