A causa dell’emergenza Coronavirus, non ci saranno più concerti dal vivo nel 2020. Vasco Rossi ha rinviato il ‘Non Stop Live Festival’ al 2021: le date

L’emergenza Coronavirus ha messo la parola fine su tutti gli eventi live in programma quest’anno. Decine di tour e concerti sono slittati al 2021, com’era prevedibile già da diverse settimane. Tra i nomi più illustri che hanno dovuto rimandare i propri show dal vivo, c’è sicuramente Vasco Rossi. Il suo ‘Non Stop Live Festival’, inizialmente in programma per quest’estate, prenderà il via il prossimo anno. Qualche minuto fa, l’organizzazione ha annunciato ufficialmente le nuove date live. Ecco la lista completa:

13 giugno 2021 – I-DAYS Milano

18 giugno 2021 – FIRENZE ROCKS

22 giugno 2021 – IMOLA

26 giugno 2021 – ROCK IN ROMA

27 giugno 2021 – ROCK IN ROMA

Per quanto riguarda i biglietti, rimangono validi quelli acquistati per gli eventi di quest’anno. Chi vorrà, potrà richiedere il rimborso tramite voucher.

Non solo Vasco Rossi: gli altri concerti rimandati

Non solo Vasco Rossi. Tantissimi altri artisti nazionali ed internazionali hanno dovuto rimandare i propri concerti dal vivo all’anno prossimo. Tiziano Ferro sarebbe dovuto partire col suo tour per gli stadi nelle prossime settimane, ma ha già annunciato che a breve comunicherà le nuove date per il 2021. Anche Cesare Cremonini, che sarebbe dovuto salire sul palco di San Siro, ha rimandato l’appuntamento alla prossima estate.

Insieme al Rock In Roma, festival che ogni anno riunisce decine di artisti, salutano anche Ultimo, Francesca Michielin e Andrea Bocelli. Il rapper Marracash era pronto al suo primo live al Forum di Assago (tutto esaurito), ma ha promesso ai suoi fan di rivedersi nella primavera 2021. Salta anche il 30esimo Campovolo di Ligabue, “rivale” di Vasco Rossi per quanto riguarda il rock in Italia.

