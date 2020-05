In Inghilterra è ufficiale la data della ripartenza della Premier League. Subito un big match in calendario, Liverpool verso il titolo

In attesa che oggi si decida sulla ripartenza della Serie A, in Inghilterra è stata ufficializzata la data in cui tornerà in campo la Premier League. Mercoledì 17 giugno nuovo avvio per il campionato più spettacolare del mondo, che offre subito agli appassionati il big match tra Manchester City e Arsenal. Sarà il modo per legittimare anche sul campo il successo, ormai quasi aritmetico, del Liverpool, che non vince dal lontano 1990. Dopo la ripartenza della Bundesliga, tutti gli occhi saranno puntati sul campionato inglese, che però inevitabilmente perde uno degli elementi che lo caratterizzano e che lo rendono così affascinante: il pubblico sugli spalti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Premier League, i club approvano il ritorno agli allenamenti di gruppo