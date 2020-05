Roma, riapertura spiagge libere: via da domani anche agli stabilimenti. Non sono ancora attive le prenotazioni ma bisognerà rispettare il distanziamento

E’ arrivato finalmente il momento di poter tornare al mare. Almeno per quanto concerne la Regione Lazio la data fissata per godersi la spiaggia è fissata: 29 maggio. Da domani sarà possibile andare a prendere la tintarella e non solo passeggiare sull’arenile o nuotare senza sosta.

Riaprono infatti gli stabilimenti balneari assieme alle spiagge libere, ai campeggi e ai villaggi turistici. Stesso discorso verrà esteso anche ai laghi, meta particolarmente apprezzata per le gite fuori porta. Non saranno obbligatorie le prenotazioni come paventato qualche giorno fa, ma comunque consigliate per agevolare l’afflusso e molte strutture hanno a disposizione delle app per informare i propri clienti su modalità di accesso e misure di sicurezza. E’ prevista anche un’applicazione del Comune di Roma, “Sea Pass”, che permetterà di controllare il livello di affollamento delle spiagge per potersi regolare.

Nelle spiagge libere non è prevista per ora la presenza dei bagnini, quindi starà al buon senso delle persone evitare assembramenti e comportarsi di conseguenza. Non sono esclusi tuttavia dei controlli saltuari da parte delle forze dell’ordine, soprattutto nel primo periodo.

Il distanziamento da rispettare sull’arenile è definito in modo rigido all’interno dell’ordinanza firmata dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Tra lettini e sdraio bisogna lasciare uno spazio di un metro e mezzo e bisognerà usare sempre un asciugamano o un telo per sedersi. Ogni volta che cambierà l’utente, il proprietario dovrà sanificare tutte le strutture utilizzate (ombrelloni, sdraie, lettini). Il gel igienizzante per le mani dovrà essere fornito all’ingresso dello stabilimento al pari di quanto avviene nei negozi o nei supermercati.

Per quanto riguarda le spiagge libere come detto l’aspetto più importante sarà la responsabilità individuale. Saranno posizionate delle indicazioni per il posizionamento degli ombrelloni e andrà mantenuta una distanza di almeno un metro e mezzo tra le varie postazioni. Per ora non è prevista la presenza dei bagnini, ma sarà presente un operatore per contingentare gli ingressi e gestire al meglio il deflusso.

