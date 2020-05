Golosa, fresca e facile da preparare. Cos’altro? Ecco la ricetta della torta Oreo

Chi non ama gli Oreo? Gustosi per grandi e piccini, non se ne può fare a meno. Qualcuno ha quindi pensato di riproporre i famosissimi biscotti, ma in grande. Vediamo come preparare la torta Oreo.

INGREDIENTI FONDO 18 CM

16 Biscotti Oreo

50 g Burro morbido

INGREDIENTI CREMA

250 g Formaggio fresco spalmabile

250 g Panna fresca liquida

40 g Zucchero a velo

Come preparare una deliziosa Torta Oreo

Per preparare una deliziosa torta Oreo, cominciare separando la crema dai biscotti. Sbriciolare quest’ultimi ed unirli al burro fuso, fino ad ottenere un composto omogeneo. Stendere i biscotti su di una teglia a cerniera ricoperta di carta forno e riporre in frigo per 30 minuti.

Intanto preparare il ripieno. Con uno sbattitore elettrico, montare la panna insieme allo zucchero a velo. Successivamente incorporare la crema degli Oreo, messa da parte e il formaggio spalmabile. Sbattere fino ad ottenere un composto omogeneo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Ricette Top, come preparare un freschissimo sorbetto al limone

Prendere dal frigo la base e riporci il ripieno. Se dovesse risultare poco uniforme, basterà il fondo del bicchiere per livellarlo. Riporre in freezer per almeno 1 ora e mezza. Quando sarà abbastanza solido, tirare fuori ed impiattare.

CONSIGLIO: quanto più a lungo resterà nel freezer, tanto più risulterà gustoso.