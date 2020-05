Posti di lavoro, ce ne sono almeno un milione a rischio: lo annuncia Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Nonostante le manovre del Governo, la crisi economica incombe pesantemente.

Per quanto il Governo proverà a contrastare la profonda crisi economica, delle pesanti conseguenze ci saranno inevitabilmente. Lo riferisce Carlo Bonomi, presidente di Confindustria. Passata l’ondata epidemiologica – si spera – ora il Paese dovrà far fronte a uno tsunami di crisi finanziaria.

Posti di lavoro, l’avviso di Confindustria

I numeri snocciolati sono da brividi. “Aspettiamo i dati di fine maggio per averne la conferma – riferisce Bonomi -, ma stimiamo una cifra che va da 700 mila a un milione di posti di lavoro a rischio. Per ora i licenziamenti sono bloccati per decreto, ma il rischio esiste eccome”.

Secondo il dirigente, c’è un solo modo per cercare di evitare questa rovinosa caduta: un tavolo pubblico-privato da riunire al più presto per definire un vigoroso piano di rilancio. “Altrimenti – avvisa – l’Italia avrà un declino che non sarà nemmeno tanto lento”. Secondo Bonomi: “Pubblico e privato devono ragionare insieme, perché le aziende da sole non riescono a risolvere i problemi”.

Bonomi invita inoltre il Governo a pronunciarsi si una data di riapertura totale: “Non sappiamo quando tutto potrà tornare a una certa normalità, si parla di settembre ma non lo sappiamo ufficialmente. Quello che non è chiaro a tutti è che se non riapriamo, bruciamo introiti e mercato delle imprese per il 2021”.