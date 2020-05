Nigeria, uomini armati attaccano cinque villaggi: 60 morti in seguito a quanto accaduto proprio in queste ore nel nord-ovest del paese.

Nigeria, ancora una volta, teatro di sangue. Nel nord-ovest del paese africano – secondo quanto riportato in questi istanti dall’Ansa – diversi uomini armati a bordo di moto avrebbero fatto irruzione in cinque villaggi uccidendo addirittura 60 persone. Non è la prima volta purtroppo che si assiste ad episodi di questo tipo nel paese africano che si affaccia sul Golfo di Guinea, dove proprio lo scorso 2 marzo hanno perso la vita 50 persone in circostanze analoghe.

LEGGI ANCHE >>> Nigeria, attacchi armati in tre villaggi: almeno 50 morti

Covid-19, avvocati nigeriani chiedono i danni alla Cina

Intanto, sempre in Nigeria, l’emergenza Coronavirus continua a mietere vittime e cresce di ora in ora anche il numero di persone contagiate. Proprio per queste ragioni, un gruppo di avvocati nigeriani avrebbe trascinato la Cina in tribunale per gli effetti provocati dall’epidemia di Coronavirus nei Paesi dell’Africa occidentale. Una scelta davvero singolare, che sembra destinata a far discutere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Covid-19, in Nigeria accusano la Cina: richiesta dei danni esorbitante