Operazione della Guardia di Finanza contro la ‘Ndrangheta, con decine d’arresti in tutta Italia. Smantellato il cartello criminale composto da imprenditori.

La Guardia di Finanza ha compiuto una maxi operazione questa mattina nei confronti della ‘Ndrangheta, che ha portato a decine d’arresti in tutta Italia. Infatti i finanzieri hanno smantellato un cartello criminale composto da imprenditori e funzionari pubblici. Il cartello tendeva a pilotare appalti pubblici per agevolare delle cosche dell’associazione criminale calabrese.

A scoprirlo, appunto, è stata la GdF che ha compiuto un’operazione coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, prendendo di mira degli imprenditori dei Piromalli, cosca che opera nella provincia di Gioia Tauro. Insieme agli arresti, inoltre, ci sono stati anche dei sequestri di beni fino a 103 milioni di euro.

‘Ndrangheta, decine di arresti: i provvedimenti cautelari dei finanzieri

Durante l’operazione sono stati impiegati ben 500 finanzieri che hanno compiuto arresti e sequestri non solo in Calabria. Infatti oltre alle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, i finanzieri hanno svolto la loro azione anche in Sicilia: Messina, Palermo, Trapani e Agrigento; in Campania: Benevento e Avellino; in Lombardia: Milano e Brescia; ed infine nella Capitale Roma e ad Alessandria, Gorizia, Pisa, Bologna.

L’operazione è stata denominata Waterfront ed è stata coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri. Gli arresti ed i sequestri sono solamente l’epilogo delle indagini sugli imprenditori legati ai Piromalli. Dopo le indagini, infatti, è emerso un vero e proprio cartello formato da imprenditori e pubblici ufficiali.

Queste figure sono accusate di aver pilotato diversi concorsi per appalti pubblici, il tutto per favorire il clan legato alla ‘Ndrangheta. Le accuse che pendono sul capo degli arrestati sono: associazione per delinquere finalizzata alla turbativa d’asta aggravata dall’agevolazione mafiosa, frode nelle pubbliche forniture e corruzione. Infine, sono ben 11 i funzionari pubblici coinvolti nell’operazione.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Italiana, CLICCA QUI !